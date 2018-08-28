Concours d’Elegance: когда автомобиль — искусство

Кстати, о BMW… У баварцев в Пеббл-Бич не концептуальный, а вполне реальный повод для торжеств: новый родстер Z4. Разговоры о преемнике модели 2009-го шли долго, и вот BMW готова раскрыть часть тайн. Но не главную: о том, что новый Z4 базируется на совместной платформе с Toyota, в BMW пока молчат. Родстер стал шире, ниже и легче предшественника. Силовые агрегаты — пока подтвержденная рядная «шестерка» мощностью 340 л.с. и теоретическая (пусть BMW это подтвердит) наддувная «четверка» послабее