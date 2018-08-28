Concours d’Elegance: когда автомобиль — искусство

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Самый дорогой Bugatti, рекордный Mercedes и другие яркие премьеры «Конкурса элегантности»
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Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Kimball Studios
Автомобильная красота — вечная тема. А лужайка «Конкурса элегантности» в Пеббл-Бич — место, где о ней можно говорить бесконечно, прогуливаясь мимо самых дорогих, роскошных и эстетически безупречных автомобилей прошлого и будущего. Здесь реже говорят про моторы, мощность и расход топлива. По-настоящему актуальны лишь две темы: красота автомобиля и его стоимость. Поэтому автомобильные компании стремятся заявить о себе максимально эффектно
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Фото: Infiniti
Prototype — серия концептов, которые японцы из Infiniti готовят к мировым слетам элегантности. В прошлом году здесь же, в Пеббл-Бич, был показан Prototype 9, электрический концепт в духе гоночных машин 1940-х. Вытянутый сигарообразный кузов с открытыми колесами и налетом стимпанка во внешности был попыткой главного дизайнера Infiniti Альфонсо Альбаисы представить прошлое марки (Infiniti — молодая компания, никак не заставшая боевые 1940-е)
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Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Jeremy Anicete
Погружение сработало. В этом году у Infiniti — концепт № 10, и он другой. Длинный капот, одноместный кокпит, электрическая силовая установка — и общий посыл доставлять непередаваемое удовольствие от езды. Спидстер красив и эффектен, а еще это — проба пера нового дизайн-директора Infiniti Карима Хабиба, в прошлом году покинувшего BMW
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Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Kimball Studios
Кстати, о BMW… У баварцев в Пеббл-Бич не концептуальный, а вполне реальный повод для торжеств: новый родстер Z4. Разговоры о преемнике модели 2009-го шли долго, и вот BMW готова раскрыть часть тайн. Но не главную: о том, что новый Z4 базируется на совместной платформе с Toyota, в BMW пока молчат. Родстер стал шире, ниже и легче предшественника. Силовые агрегаты — пока подтвержденная рядная «шестерка» мощностью 340 л.с. и теоретическая (пусть BMW это подтвердит) наддувная «четверка» послабее
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Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance
Что до живой премьеры в Пеббл-Бич, то это — особая комплектация Z4 M40i First Edition в цвете Frozen Orange с адаптивной подвеской, спортивными тормозами M Sport и электронно управляемым задним дифференциалом
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Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Kimball Studios
Бесспорно, новый родстер современнее: у него идеальная развесовка по осям 50:50, салонная навигация, цветная проекция показаний на лобовое стекло и яркая внешность. Но к ней, как нам кажется, придется привыкнуть. Встречают всегда по одежке. По меньшей мере — в Пеббл-Бич
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Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris
Диво дивное — это 1500-сильный Bugatti Chiron, который научился по-гоночному поворачивать. Да, характеристики дорожного гиперкара и так бесконечно далеки от понятия «посредственность», однако привить двухтонному ядру с максимальной скоростью 420 км/ч повадки спортивного легковеса не так-то просто. Во-первых, убойная мощность мотора W16. Во-вторых, масса. Но в Bugatti постарались
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Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris
Divo легче Chiron и снабжен развитыми аэродинамическими элементами. Со слов испытателей Bugatti, на тест-треке Нардо новый гиперкар на 8 секунд быстрее базового Chiron, что при неизменной мощности в 1500 сил не может не впечатлять
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Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris
Что впечатляет сильнее — это максимальная скорость Divo, которая оказалась… ниже, чем у Chiron: всего 380 км/ч, ограниченные из соображения аэродинамики. Но недостаток сил новинка покрывает избыточной ценой: свыше €5 млн. Клюнет ли на такой ценник покупатель? Уже клюнул! Все запланированные к выпуску 40 экземпляров Divo успешно распроданы
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Фото: Genesis
Электрический Genesis Essentia мы видели весной в Нью-Йорке, так что дебют концепта на Concours d’Elegance — не более чем напоминание о себе. Но напомнить есть о чем. Против привычной строгости в Genesis создали действительно желанный автомобиль. За дизайном в новом фирменном ключе «спортивная элегантность» скрыт двухдверный, полностью электрический и частично прозрачный гран-туризмо
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Фото: Genesis
За «пропуск» в четырехместный салон через эффектные двери-бабочки отвечает интерфейс с биометрическими датчиками, распознающими владельца визуально и по отпечатку пальца. Внутри водителя и пассажиров встречает пара «парящих» кресел, высокий тоннель, скрывающий аккумуляторы Infiniti, тонкая центральная консоль и декор из многослойного карбона. Вместо приборной панели — широкоформатный 8-дюймовый щиток, способный дозированно отображать информацию: ровно столько, сколько ее нужно, чтобы не отвлекаться в дороге
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Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris
Еще один электрический концепт EQ с чертами гран-туризмо и гоночного ретро анонсировал к конкурсу Mercedes-Benz. Надо сказать, немецким дизайнерам есть от чего отталкиваться. Исторические победы на гоночных трассах, легендарные обтекаемые «серебряные стрелы», пышные формы кузовов и интерес зрителя к неоретропроектам Vision — в прошлом году в Пеббл-Бич Mercedes привез гламурный кабриолет Vision Maybach 6. Всё это дает почву для творчества
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Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris
Нынешняя суперпремьера — концептуальный флагман электрической линейки EQ. И, по словам Mercedes, в его динамичном силуэте угадывается классический рекордный Mercedes-Benz W125 1937 года — машина столь же красивая, сколь и быстрая. Подробностей касательно технической начинки концепта пока нет. Как и имени. Интрига…
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Фото: Audi
Начальные буквы в имени концепт-кара от Audi PB18 e-tron прямо намекают: динамичный концепт создавался специально к Пеббл-Бич. Отправной точкой для создания шасси шоукара был гоночный прототип R18 e-tron (отсюда в названии цифры 18). Однако динамичный силуэт самобытен: то ли купе, то ли приземистый шутинг-брейк
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Фото: Audi
Достаточно странностей и внутри PB18. Прежде всего центральное расположение водительского модуля. По сути, это мини-кокпит в салоне. При необходимости он может смещаться вправо-влево, позволяя разместить пассажира. Необычно. Как и органы управления, не имеющие физической связи с мотором и колесами — всё по проводам. Вот откуда эта свобода «передвижения» водительского модуля
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Фото: Audi
Под кузовными панелями работы дизайн-студии Malibu Design Loft скрыта силовая установка из трех электромоторов суммарной мощностью 500 кВт с режимом кратковременного «форсажа» (до 570 кВт) и легкого инновационного аккумулятора. Разгон до первой сотни км/ч — около 2 секунд. У PB 18 e-tron в рамках фестиваля довольно обширная концертная программа: с гоночного трека на лужайку Pebble Beach Car Week, затем под софиты мероприятия The Quail и обратно. В этом смысле просто нежиться под солнцем не получится. Впрочем, Audi, кажется, и не собирались…
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