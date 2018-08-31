Полноразмерный Bugatti Chiron собрали из Lego

Специализирующаяся на детских конструкторах компания Lego представила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Игрушечный автомобиль может самостоятельно ездить.

Как уточнили в компании, на сборку Bugatti ушло около 1 млн деталей конструктора и 13 тыс. часов. Автомобиль оснащен 5-сильным мотором из 2,3 тыс. игрушечных двигателей Lego Power Functions.

Bugatti Chiron из Lego уже протестировал бывший гонщик Энди Уоллес. Ему удалось разогнать автомобиль до 20 км/ч. Широкой публике игрушечный гиперкар представят в Италии в дни Гран-при «Формулы-1».

Ранее из Lego собрали свадебную церемонию британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Чтобы смоделировать сцену из свадьбы, потребовалось около 37 тыс. деталей. Команда из восьми специалистов справилась с задачей за 592 часа.