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Полноразмерный Bugatti Chiron собрали из Lego

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Фото: youtube.com
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Специализирующаяся на детских конструкторах компания Lego представила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Игрушечный автомобиль может самостоятельно ездить.

Как уточнили в компании, на сборку Bugatti ушло около 1 млн деталей конструктора и 13 тыс. часов. Автомобиль оснащен 5-сильным мотором из 2,3 тыс. игрушечных двигателей Lego Power Functions.

Bugatti Chiron из Lego уже протестировал бывший гонщик Энди Уоллес. Ему удалось разогнать автомобиль до 20 км/ч. Широкой публике игрушечный гиперкар представят в Италии в дни Гран-при «Формулы-1».

Ранее из Lego собрали свадебную церемонию британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Чтобы смоделировать сцену из свадьбы, потребовалось около 37 тыс. деталей. Команда из восьми специалистов справилась с задачей за 592 часа.

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