Детали Lego приспособили для экспериментов по гидродинамике

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) нашли способ приспособить детали конструктора Lego для экспериментов по гидродинамике и построить на их основе модульную микрофлюидную платформу.

Обычно для таких опытов исследователи используют тонкие двумерные чипы, внутри которых прорезают специальные микроканалы, позволяющие наблюдать за разными состояниями и движением жидкости.

Ученые из MIT с помощью микрофрезерного станка прорезали такие каналы в деталях Lego и нашли способы обеспечить необходимую для проведения экспериментов изоляцию и плотность прилегания деталей друг к другу.

Видеозапись с построенной из Lego опубликована на канале MIT в YouTube. В описании к ролику говорится, что преимуществом использования Lego для гидродинамических экспериментов является универсальность деталей.