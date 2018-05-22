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Палеонтологи раскритиковали новый набор Lego

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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В палеонтологическом сообществе раскритиковали новый набор Lego с техникой для раскопок. Об этом пишет The Verge.

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Компания Lego в апреле 2018 года выпустила новый набор City, который посвящен археологии. Дети в игровой форме смогут «вытаскивать изо льдов» саблезубых тигров и мамонтов при помощи самолетов, грузовиков, тягачей, снегоходов и арктических станций.

По мнению настоящих исследователей, игрушка является недостоверной, потому что экспонаты и останки мамонтов «слишком чистые». Кроме того, сотрудница лондонского музея естественной истории Виктория Херридж указала на то, что игрушка не имеет отношения к реальности, потому что в жизни работа археолога куда грязнее, а животные «похожи на зомби, а не на нетронутые образцы», сообщает телеканал «360».

Куратор естественной истории в музее Плимута Ян Фридман добавил, что у обычных палеонтологов нет в распоряжении подобной техники. Чаще всего они работают лопатами, пилами и кирками. По его словам, исключение из перечисленного может составлять разве что снегоход.

Вместе с тем специалисты рады, что профессия палеонтолога начала популяризироваться среди детей. Они рекомендовали компании расширить линейку животных и добавить пещерных медведей, древних лошадей и гиен.

В феврале американские ученые нашли способ приспособить детали конструктора Lego для экспериментов по гидродинамике.

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