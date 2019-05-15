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Кабриолеты Aurus прошли заводские испытания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus. Об этом 15 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора НАМИ Сергея Маева.

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«Сейчас машины готовятся к проведению государственных испытаний, они будут завершены в течение этого года, после чего будет принято решение Минобороны о принятии этих машин на снабжение», — уточнил Сергей Маев.

9 мая главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и министр обороны России Сергей Шойгу выехали на Красную площадь на кабриолетах Aurus, впервые участвующих в параде Победы.

27 марта стало известно, что разработка кабриолета Aurus, которые планируется использовать для проведения военных парадов, находится на завершающей стадии. Отмечалось, что серийная версия машины получит складной мягкий верх. В салоне появится специальный регулируемый поручень для езды стоя.

Aurus Senat Cabriolet — новейший российский производитель автомобилей класса люкс. Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

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