Прямой эфир

Opel выпустил первый в своей истории подключаемый гибрид

0
Фото: Opel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий автопроизводитель Opel представил версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба бренда. Новинка стала первым серийным автомобилем марки с гибридной силовой установкой, батареи которого можно подзаряжать от бытовой электросети.

Кроссовер Opel Grandland X Hybrid4 получил 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В заднюю ось встроен 110-сильный электродвигатель. Исключительно на электротяге машина способна проехать до 50 км. На подзарядку аккумуляторных батарей требуется не более двух часов.

Первые европейские клиенты получат автомобили уже в начале 2020 года.

14 марта сообщалось, что официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года. Первыми в дилерских центрах появятся кроссовер Grandland X, пассажирский автобус Opel Zafira Life, а также коммерческий фургон Vivaro Transporter. При этом Opel Zafira Life и Opel Vivaro для России будут собирать на конвейере завода PSMA в Калуге.

Компания Opel покинула российский рынок в марте 2015 года. Владелец марки — концерн General Motors — в качестве причины назвал сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017