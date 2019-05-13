Opel выпустил первый в своей истории подключаемый гибрид

Немецкий автопроизводитель Opel представил версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба бренда. Новинка стала первым серийным автомобилем марки с гибридной силовой установкой, батареи которого можно подзаряжать от бытовой электросети.

Кроссовер Opel Grandland X Hybrid4 получил 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В заднюю ось встроен 110-сильный электродвигатель. Исключительно на электротяге машина способна проехать до 50 км. На подзарядку аккумуляторных батарей требуется не более двух часов.

Первые европейские клиенты получат автомобили уже в начале 2020 года.

14 марта сообщалось, что официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года. Первыми в дилерских центрах появятся кроссовер Grandland X, пассажирский автобус Opel Zafira Life, а также коммерческий фургон Vivaro Transporter. При этом Opel Zafira Life и Opel Vivaro для России будут собирать на конвейере завода PSMA в Калуге.

Компания Opel покинула российский рынок в марте 2015 года. Владелец марки — концерн General Motors — в качестве причины назвал сложную экономическую ситуацию в России и ослабление курса рубля.