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В России упали продажи новых машин с механической коробкой передач

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Фото: Depositphotos
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По итогам I квартала 2019 года в России было реализовано 152 тыс. новых легковых машин, оснащенных механической коробкой передач (МКП), что на 8% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 15 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что рыночная доля автомобилей с «механикой» за год уменьшилась с 45,2 до 41,3%. При этом наибольшее предпочтение при покупке таких машин россияне отдают Lada. Всего за январь-март жители страны купили 74,4 тыс. автомобилей отечественной марки, оснащенных МКП (+5%). На втором месте в этом рейтинге находится бренд Renault с показателем 20,6 тыс. проданных машин (-15%). Третье место у Hyundai — 9,3 тыс. автомобилей (-5%). Четвертое место занимает Kia — 8,7 тыс. машин (-30%). Замыкает пятерку лидеров здесь Skoda с показателем 6 тыс. автомобилей (-16%).

10 января сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года на российском рынке было продано около 850 тыс. новых автомобилей с автоматической трансмиссией. Самой популярной моделью у россиян за отчетный период стала модель Kia Rio. Ее выбрали 60 тыс. человек.

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