Названа стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

Компания «Автоваз» подготовила к началу продаж компактный внедорожный универсал Lada Granta Cross. Об этом 17 мая сообщает LadaOnline.

По данным издания, на днях эта модель была замечена на автовозе. Предположительно, машину везли в один из дилерских салонов Lada.

Серийная версия Lada Granta Cross получила пластиковые защитные накладки кузова. Кроме того, машина отличается увеличенным дорожным просветом. Какие двигатели устанавливаются на модель, пока неизвестно, но, по некоторым данным, автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 87 л.с. и 106 л.с. Коробки передач — механическая и «робот».

Стоимость модели еще не объявлена, однако официальный дилер «Пенза-Авто» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» указал, что цена Lada Granta Cross в комплектации Luxe (без учета скидки по госпрограммам и иным выгодам) составляет 618 900 рублей.

16 апреля сообщалось, что в базе «Росстандарта» появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модификацию кроссовера Lada Xray с вариатором. Документ действует с 6 мая 2019 года по 7 декабря 2021 года и дает право на изготовление и реализацию модели с новой коробкой передач.