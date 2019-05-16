Nissan представил новый шоссейный автопилот
Японский автопроизводитель Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы. Об этом 16 мая говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Отмечается, что ProPILOT 2.0 работает вместе со встроенным навигатором автомобиля. Система подключается к управлению при заданном маршруте, когда машина выезжает на трассу, и помогает водителю при обгонах, смене полос и проезде развилок. При этом система выбирает наиболее оптимальный момент для перестроения. Если водитель сам захочет совершить маневр, он должен положить руки на руль и включить указатель поворота.
После съезда с шоссе автономное управление будет отключено — и водитель получит контроль над машиной.
20 марта стало известно, что компания Nissan приступила к выпуску кроссовера Terrano 2019 модельного года. Начиная с комплектации Elegance Plus автомобиль оснащается системами Apple CarPlay и Android Auto.
Отмечается, что теперь на семидюймовый экран мультимедийной системы можно вывести онлайн-карты Apple и Google, посмотреть трафик в реальном времени, послушать музыку или аудиокниги, воспользоваться голосовым управлением навигацией.