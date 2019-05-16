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Nissan представил новый шоссейный автопилот

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Фото: Nissan
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Японский автопроизводитель Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы. Об этом 16 мая говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ProPILOT 2.0 работает вместе со встроенным навигатором автомобиля. Система подключается к управлению при заданном маршруте, когда машина выезжает на трассу, и помогает водителю при обгонах, смене полос и проезде развилок. При этом система выбирает наиболее оптимальный момент для перестроения. Если водитель сам захочет совершить маневр, он должен положить руки на руль и включить указатель поворота.

После съезда с шоссе автономное управление будет отключено — и водитель получит контроль над машиной.

20 марта стало известно, что компания Nissan приступила к выпуску кроссовера Terrano 2019 модельного года. Начиная с комплектации Elegance Plus автомобиль оснащается системами Apple CarPlay и Android Auto.

Отмечается, что теперь на семидюймовый экран мультимедийной системы можно вывести онлайн-карты Apple и Google, посмотреть трафик в реальном времени, послушать музыку или аудиокниги, воспользоваться голосовым управлением навигацией.

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