Прямой эфир

Полис ОСАГО за четыре месяца 2019 года подешевел почти на 4%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За четыре месяца этого года средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 3,8% в среднем в большинстве регионов России. Об этом 16 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центрального банка РФ Владимира Чистюхина.

По словам зампреда Центробанка РФ, причинами такого снижения стало расширение тарифного коридора, что позволило страховщикам дифференцировать тариф. Вторая причина заключается в усилении борьбы страховщиков с мошенниками.

С 9 января в России начали действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».

Теперь диапазон базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц составляет 2746–4942 рубля вместо действовавшего ранее коридора в 3432–4118 рублей.

Система коэффициентов «возраст-стаж» теперь разделена на 58 категорий вместо четырех, а коэффициент «бонус-малус» (надбавка за аварию, КБМ) назначается водителю раз в год без перерасчета в течение этого времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW показал изображение нового хетчбэка первой серии
McLaren выпустил спорткар для дальних путешествий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017