Полис ОСАГО за четыре месяца 2019 года подешевел почти на 4%

За четыре месяца этого года средняя стоимость полиса ОСАГО упала на 3,8% в среднем в большинстве регионов России. Об этом 16 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центрального банка РФ Владимира Чистюхина.

По словам зампреда Центробанка РФ, причинами такого снижения стало расширение тарифного коридора, что позволило страховщикам дифференцировать тариф. Вторая причина заключается в усилении борьбы страховщиков с мошенниками.

С 9 января в России начали действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».

Теперь диапазон базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц составляет 2746–4942 рубля вместо действовавшего ранее коридора в 3432–4118 рублей.

Система коэффициентов «возраст-стаж» теперь разделена на 58 категорий вместо четырех, а коэффициент «бонус-малус» (надбавка за аварию, КБМ) назначается водителю раз в год без перерасчета в течение этого времени.