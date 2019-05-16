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BMW показал изображение нового хетчбэка первой серии

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Фото: BMW
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Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал 16 мая на своей официальной странице в социальной сети Facebook фотографии нового хетчбэка первой серии с частично снятой камуфляжной пленкой.

По некоторым данным, премьера серийной версии автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. В основе новинки лежит модульная платформа FAAR. Машина станет больше и просторнее, а ее вес снизится. В салоне появится цифровая приборная панель.

Ожидается, что топовой станет версия автомобиля с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 302 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, будет предлагаться 190-сильная дизельная модификация.

Основными конкурентами новинки станут Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.

12 марта сообщалось, что компания BMW приступила к выпуску обновленной версии флагманского седана седьмой серии. Новинка сходит с конвейера завода в Дингольфинге (Германия).

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