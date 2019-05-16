Прямой эфир

Ford выпустил новый «заряженный» универсал Focus ST

0
Фото: Ford
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский автопроизводитель Ford представил на европейском рынке модель Focus ST четвертого поколения в кузове универсал. Об этом 16 мая сообщает Motor1.

От обычной версии универсала Ford Focus спортивная модификация автомобиля отличается аэродинамическим обвесом, особыми колесными дисками и эксклюзивными цветами окраски кузова. В салоне установлены сиденья Recaro и спортивный руль.

Также новый универсал Ford Focus ST получил электронный дифференциал повышенного трения, адаптивные амортизаторы, а также усиленные тормоза.

Автомобиль оснащается 276-сильным 2,3-литровым турбомотором, а также двухлитровым турбодизелем мощностью 187 л.с. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой». Немного позже для бензиновой версии будет предложена семиступенчатая автоматическая трансмиссия.

22 апреля сообщалось, что инжиниринговая американская фирма Zero Labs Automotive выпустит мелкую партию классического внедорожника Ford Bronco первого поколения с электрической силовой установкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Автомобили Aurus получат скоростные шины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017