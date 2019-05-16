Ford выпустил новый «заряженный» универсал Focus ST

Американский автопроизводитель Ford представил на европейском рынке модель Focus ST четвертого поколения в кузове универсал. Об этом 16 мая сообщает Motor1.

От обычной версии универсала Ford Focus спортивная модификация автомобиля отличается аэродинамическим обвесом, особыми колесными дисками и эксклюзивными цветами окраски кузова. В салоне установлены сиденья Recaro и спортивный руль.

Также новый универсал Ford Focus ST получил электронный дифференциал повышенного трения, адаптивные амортизаторы, а также усиленные тормоза.

Автомобиль оснащается 276-сильным 2,3-литровым турбомотором, а также двухлитровым турбодизелем мощностью 187 л.с. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой». Немного позже для бензиновой версии будет предложена семиступенчатая автоматическая трансмиссия.

22 апреля сообщалось, что инжиниринговая американская фирма Zero Labs Automotive выпустит мелкую партию классического внедорожника Ford Bronco первого поколения с электрической силовой установкой.