Автомобили Aurus получат скоростные шины

Совместное предприятие Pirelli и «Ростеха» создало для автомобилей Aurus специальные шины. Об этом 16 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Новые шины Pirelli линейки Scorpion соответствуют спецификации автомобиля. Каждое колесо способно выдержать нагрузку до 1060 кг, максимальная скорость шины составляет 270 км/ч. Производство осуществляет наше СП с «Пирелли Тайр Руссия» на Воронежском шинном заводе», — сказал глава Госкорпорации.

По его словам, на прошедшем 9 мая в Москве параде Победы кабриолеты Aurus Senat передвигались именно на этих покрышках.

Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

Европейская презентация автомобилей Aurus состоялась 5 марта на 89-м Международном автосалоне в Женеве. Публике были представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.

10 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на люксовые автомобили Aurus поступило более 500 заявок.