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Автомобили Aurus получат скоростные шины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Совместное предприятие Pirelli и «Ростеха» создало для автомобилей Aurus специальные шины. Об этом 16 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

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«Новые шины Pirelli линейки Scorpion соответствуют спецификации автомобиля. Каждое колесо способно выдержать нагрузку до 1060 кг, максимальная скорость шины составляет 270 км/ч. Производство осуществляет наше СП с «Пирелли Тайр Руссия» на Воронежском шинном заводе», — сказал глава Госкорпорации.

По его словам, на прошедшем 9 мая в Москве параде Победы кабриолеты Aurus Senat передвигались именно на этих покрышках.

Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

Европейская презентация автомобилей Aurus состоялась 5 марта на 89-м Международном автосалоне в Женеве. Публике были представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.

10 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на люксовые автомобили Aurus поступило более 500 заявок.

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