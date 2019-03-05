В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.

Публике представили две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700, который находился за стеклянными стенами и доступен только потенциальным заказчикам. На стенде также продемонстрировали шасси автомобиля для знакомства с примененными технологиями.

Ранее, во вторник, гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт заявил, что первые машины Aurus будут поставлены частным клиентам в III–IV кварталах 2019 года. Назвать количество купленных машин он затруднился, однако отметил, что максимальная производственная мощность — 150 автомобилей в год. Также он отметил, что цены на машины станут известны в середине апреля 2019 года.

17 февраля лимузин Aurus был представлен на международной оборонной выставке IDEX 2019 в ОАЭ. Позже в Сети появились кадры интерьера и технического оснащения салона российского люксового автомобиля. Изнутри он отделан деревом и кожей. На приборной панели вместо привычных стрелочных приборов размещены два монитора, на которые выводится необходимая информация.

Проект «Кортеж», в который входят и машины Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Впервые лимузин был использован 7 мая 2018 года во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Автомобиль привез главу государства к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.