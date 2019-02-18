Опубликованы кадры интерьера новейшего российского лимузина Aurus

Опубликованы кадры интерьера и технического оснащения салона новейшего российского лимузина Aurus с выставки вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.

Изнутри люксовый автомобиль отделан деревом и кожей. На приборной панели вместо привычных стрелочных приборов размещены два монитора, на которые выводится необходимая информация.

Сзади места пассажиров оборудованы мультимедийной системой, а вместо двух стекол в бортах автомобиля установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

Машина находится в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun, уточняет телеканал «Звезда».

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил 14 февраля, что производство ряда моделей Aurus будет производиться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на мощностях Tawazun. По словам главы Минпрома, скорее всего, собираемой в ОАЭ моделью будет многофункциональный внедорожник, подходящий для их географии.

Aurus доступны для заказа с 15 февраля. Речь идет о лимузине Senat Limousine L700 и седане Senat S600. Стоимость автомобилей станет известна только в конце I квартала текущего года.

Президент России Владимир Путин пользуется Aurus (Au Rus — «русское золото») Senat Limousine с 2018 года. Впервые глава государства проехал на этом автомобиле по территории Кремля 7 мая во время своей инаугурации.