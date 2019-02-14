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Мантуров заявил о планах Минпромторга наладить производство Aurus в ОАЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия намерена локализовать производство ряда люксовых моделей российских автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в четверг, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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«Рассчитываем организовать производство определенных образцов линейки Aurus именно в Арабских Эмиратах на мощностях «Тавазун», — заявил Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

В настоящее время проект Aurus Komendant находится на стадии разработки, сообщает телеканал «Звезда». Кампания по продвижению автомобилей Aurus на внешних рынках уже стартовала, добавил глава Минпромторга.

7 февраля Мантуров сообщил, что мировая премьера лимузина Aurus состоится на выставке вооружения IDEX, которая пройдет в ОАЭ с 17 по 19 февраля 2019 года. Автомобили Aurus будут доступны для заказа с 15 февраля. Речь идет о лимузине Senat Limousine L700 и седане Senat S600. Стоимость люксовых машин станет известна только в конце I квартала текущего года.

Президент России Владимир Путин пользуется Aurus (Au Rus — «русское золото») Senat Limousine с 2018 года. Впервые глава государства проехал на этом автомобиле по территории Кремля 7 мая во время своей инаугурации.

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