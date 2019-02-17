Прямой эфир

Лимузин Aurus представили на международной выставке IDEX 2019

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лимузин Aurus представлен на международной оборонной выставке IDEX 2019, передает 17 февраля ТАСС. Однако его мировая премьера состоится 18 февраля. Автомобиль размещен в закрытом павильоне эмиратского холдинга Tawazun, который вложил в проект по созданию автомобилей Aurus €110 млн, получив в ООО «Аурус» 30%-ную долю. 

Власть — народу: что скрыто под кузовом Aurus Senat
Новый российский люксовый автомобиль представили на ММАС-2018

В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что Россия организует в ОАЭ производство определенных моделей люксовых автомобилей Aurus на мощностях Tawazun.

По словам представителя министерства, продажа автомобилей представительского класса должна стартовать в 2020 году, а в течение 7–8 лет выйти на отметку около 5 тыс. проданных машин в год.

При этом некоторые модели Aurus можно заказать уже с 15 февраля. Речь идет о лимузине Senat Limousine L700 и седане Senat S600. Стоимость люксовых машин станет известна только в конце I квартала 2019 года.

Накануне 16 февраля автомобили Aurus впервые поучаствовали в ежегодных соревнованиях гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России по скоростному маневрированию.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Его реализовывает ФГУП «НАМИ» по заказу Минпромторга. Производители намерены создать на базе единой платформы серию машин — седана, лимузина, минивена и внедорожника.

Лимузины Aurus являются основным служебным транспортом президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Впервые глава государства продемонстрировал свой автомобиль на церемонии инаугурации 7 мая 2018 года, подъехав на нем к Большому Кремлевскому дворцу.

IDEX является одной из наиболее представительных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Мероприятие проводится под патронажем лидера ОАЭ — шейха Халифы ибн Зайда Аль Нахайяна, а также при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Покупатели люксовых автомобилей Aurus остались без скидок
Минпромторг показал процесс создания лимузина Aurus

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017