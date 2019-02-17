Лимузин Aurus представили на международной выставке IDEX 2019
Российский лимузин Aurus представлен на международной оборонной выставке IDEX 2019, передает 17 февраля ТАСС. Однако его мировая премьера состоится 18 февраля. Автомобиль размещен в закрытом павильоне эмиратского холдинга Tawazun, который вложил в проект по созданию автомобилей Aurus €110 млн, получив в ООО «Аурус» 30%-ную долю.
В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что Россия организует в ОАЭ производство определенных моделей люксовых автомобилей Aurus на мощностях Tawazun.
По словам представителя министерства, продажа автомобилей представительского класса должна стартовать в 2020 году, а в течение 7–8 лет выйти на отметку около 5 тыс. проданных машин в год.
При этом некоторые модели Aurus можно заказать уже с 15 февраля. Речь идет о лимузине Senat Limousine L700 и седане Senat S600. Стоимость люксовых машин станет известна только в конце I квартала 2019 года.
Накануне 16 февраля автомобили Aurus впервые поучаствовали в ежегодных соревнованиях гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России по скоростному маневрированию.
Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Его реализовывает ФГУП «НАМИ» по заказу Минпромторга. Производители намерены создать на базе единой платформы серию машин — седана, лимузина, минивена и внедорожника.
Лимузины Aurus являются основным служебным транспортом президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Впервые глава государства продемонстрировал свой автомобиль на церемонии инаугурации 7 мая 2018 года, подъехав на нем к Большому Кремлевскому дворцу.
IDEX является одной из наиболее представительных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Мероприятие проводится под патронажем лидера ОАЭ — шейха Халифы ибн Зайда Аль Нахайяна, а также при поддержке правительства и вооруженных сил страны.