Автомобили Aurus впервые участвовали в соревнованиях ФСО

Автомобили Aurus впервые участвовали в ежегодных соревнованиях гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России по скоростному маневрированию. Две машины представительского класса выехали на трассу в финале гонки, пишет 16 февраля «РИА Новости».

Лимузины Aurus являются основным служебным транспортом президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Впервые глава государства продемонстрировал свой автомобиль на церемонии инаугурации 7 мая 2018 года, подъехав на нем к Большому Кремлевскому дворцу.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн, был запущен в 2014 году.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, продажа автомобилей люкс-бренда Aurus должна стартовать в 2020 году, а в течение 7–8 лет выйти на отметку около 5 тыс. проданных машин в год.