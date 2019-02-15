Названа предварительная стоимость автомобилей Aurus

15 февраля официальные дилерские группы «Авилон» и «Панавто» начнут принимать заказы на люксовые российские автомобили Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС.

Официально стоимость моделей Aurus не сообщаются, однако, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заявлял, что она будет на 15% ниже, чем на модели прямых конкурентов — Bentley, Rolls-Royce и Mercedes.

Как рассказал Autonews близкий к марке источник, стартовая цена люксового седана Aurus S600 составит 10-12 млн рублей. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях — бронированной и небронированной. Лимузин Aurus Senat Limousine L700 предложат исключительно в модификации с броней. Окончательные цены и комплектации, по данным источника издания, станут известны после мировой премьеры автомобилей на автосалоне в Женеве.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Прим. «Известий»), в рамках которого разрабатываются новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн, был запущен в 2014 году. Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года. Он доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялось мероприятие.

25 декабря глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что продажа автомобилей люкс-бренда Aurus должна стартовать в 2020 году, а течение 7–8 лет выйти на отметку около 5 тыс. проданных машин в год.