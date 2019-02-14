Российский завод Ford продолжит работу

Правительство Ленинградской области достигло договоренности с руководством компании Ford Sollers о продолжении работы завода компании в регионе. Об этом 14 февраля передает ТАСС со ссылкой на слова губернатора области Александра Дрозденко.

«Мы провели переговоры и Ford подтвердил: выпуск автомобилей продолжится. Сейчас мы можем говорить, что в 2019 году предприятие будет работать», — сказал Александр Дрозденко.

В январе было объявлено, что Ford планирует закрыть в Европе несколько своих производств, сократить рабочих и отказаться от выпуска некоторых нерентабельных моделей. В основном это касалось Германии, Великобритании и Испании, но не исключалось, что реорганизация затронет завод совместного российско-американского предприятия в Ленинградской области.

Как отметил губернатор, у предприятия Ford в регионе есть преимущества перед европейскими производствами. Например, ниже себестоимость производства автомобилей.

24 января сообщалось, что Ford представил рестайлинговую версию пикапа Ranger. У европейских дилеров марки автомобиль появится в середине 2019 года.