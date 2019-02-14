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Эксперты назвали численность российского автопарка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По состоянию на 1 января 2019 года российский автомобильный парк состоит из 51,8 млн машин. Об этом 14 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

По данным экспертов, наибольшее количество машин приходится на сегмент легковых автомобилей — 84%, или 43,5 млн единиц. Парк легкой коммерческой техники составляет чуть более 4,1 млн машин, что практически соответствует доле в 8%. Грузовиков в стране зарегистрировано около 7% — 3,8 млн экземпляров. Наконец автобусы составляют 1% от всего количества транспортных средств — 0,4 млн единиц.

В январе самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России стал отечественный хетчбэк Lada 2114. За первый месяц 2019 года на вторичном рынке было продано 8,9 тыс. таких машин (–10,3% к такому же периоду прошлого года).

11 февраля стало известно, что по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля массового сегмента в России составила 1 190 000 рублей, что на 10% выше аналогичного показателя 2017 года.

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