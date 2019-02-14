Полис ОСАГО подешевел в 61 регионе России

За период с 1 января по 10 февраля 2019 года в 61 регионе России зафиксировано снижение стоимости полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в размере до 7%. Об этом 14 февраля говорится в официальном сообщении Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Так, на 5–7% уменьшилась стоимость ОСАГО в республиках Татарстан, Коми, Мордовия, в Пензенской, Мурманской и Брянской областях, а также в Ненецком автономном округе.

Более чем на 3%, понизилась цена полисов в Чеченской республике, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ивановской, Псковской, Вологодской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

На 2% зафиксировано снижение стоимости полисов в Тюменской, Новгородской, Воронежской, Кировской, Свердловской, Томской, Владимирская областях, а также республиках Алтай и Марий Эл.

В Москве, Кемеровской, Рязанской, Краснодарской, Калининградской, Орловской, Архангельской, Челябинской, Тамбовской областях цена ОСАГО уменьшилась более чем на 1%.

В размере до 1% средние премии стали ниже в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Ростовской, Калужской, Тверской областях.

12 февраля стало известно, что за январь 2019 года в России было продано 1,288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 44% больше, чем годом ранее.