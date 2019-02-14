Опубликован ролик с испытаний 1750-сильного гиперкара SSC Tuatara

Американская фирма SSC North America опубликовала 12 февраля на своем YouTube-канале ролик, в котором можно увидеть гиперкар Tuatara во время движения.

Речь идет о двухдверном купе, которое будет выпущено ограниченным тиражом в 100 экземпляров. По замыслу создателей автомобиль должен стать самым быстрым дорожным спорткаром в мире.

Купе SSC Tuatara оснащено 5,9-литровым двигателем с двумя турбонагнетателям. При работе на бензине двигатель выдает 1350 л.с., на специальной бензоэтиловой смеси — 1750 л.с. Кузов гиперкара выполнен из углепластика. Масса автомобиля составляет 1247 кг, а коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,279.

12 февраля сообщалось, что фирма Maserati собирается выпустить новый суперкар Alfieri. Производство машин в кузовах купе и кабриолет наладят на заводе в Модене (Италия), а первые серийные машины появятся у дилеров марки в 2021 году.