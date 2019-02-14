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Volkswagen показал эскиз нового кроссовера T-Roc R

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Фото: Volkswagen
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Немецкая компания Volkswagen опубликовала тизер концептуального кроссовера Volkswagen T-Roc R. Официальная премьера автомобиля состоится в рамках мартовского автосалона в Женеве, передает 14 февраля Motor1. По данным издания, эскиз дает примерное представление о том, как будет выглядеть серийная версия кроссовера.

Судя по изображению, автомобиль получит широкую решетку радиатора с хромированной окантовкой, большие воздухозаборники, рельефный капот и оригинальные легкосплавные диски. Кроме того, кроссовер обзаведется сдвоенными патрубками выхлопной системы, как у хетчбэка Golf R, а также жесткими амортизаторами в подвеске.

По неофициальным данным, автомобиль получит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью более 300 л.с. Силовой агрегат будет работать совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DSG. Также кроссовер получит систему полного привода 4Motion.

11 февраля сообщалось, что новый седан Volkswagen Jetta GLI получил двигатель от «заряженной» версии Golf GTI. В Америке автомобиль укомплектован двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л.с., появится весной 2019 года.

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