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Bentley привезет в Женеву 635-сильный кроссовер Bentayga Speed

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Фото: Bentley
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Компания Bentley представила новый кроссовер Bentayga Speed. Мировая премьера автомобиля состоится в марте этого года на автосалоне в Женеве. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся 14 февраля в распоряжении «Известий».

Кроссовер оснащается 6-литровым двигателем W12, который развивает мощность 635 л.с. От 0 до 100 км/ч машина может разогнаться за 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

Внешне автомобиль можно отличить по затемненным фарам, радиаторной решетке черного цвета, 22-дюймовым колесным дискам с уникальным дизайном, а также эмблемам Speed. В отделке салона используется алькантара.

Полноприводная версия Bentayga Speed оснащается электронной системой блокировки дифференциала, а также системой управления динамикой Drive Dynamics, которая включает в себя до восьми режимов вождения. Кроме того, автомобиль оборудован технологией контроля крена Bentley Dynamic Ride, которая помогает добиться высокой устойчивости автомобиля во время движения.

21 декабря сообщалось, что объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам ноября 2018 года составил 134 единицы, что на 17% больше, чем год назад.

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