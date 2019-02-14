Luxgen выпустит семиместный кроссовер URX

Тайваньская компания Luxgen планирует выпустить новый среднеразмерный кроссовер URX. Об этом 14 февраля сообщает «Авторевю».

Как сообщает издание, автомобиль будет отличаться фирменным дизайном, который впоследствии планируется распространить и на другие модели марки. Длина и ширина машины составляет 4740 мм и 1760 мм соответственно.

Салон рассчитан на пятерых пассажиров, но за дополнительную плату можно заказать третий ряд сидений, на котором могут разместиться еще два человека. Также доступны раздельные кресла на втором ряду вместо сплошного дивана.

По некоторым данным, у Luxgen URX нет привычной комбинации приборов. Все показания будут выводиться на большой дисплей медиасистемы, как у седана Tesla Model 3. Двигатель предусмотрен один — 1,8-литровый турбомотор с пока еще неизвестной мощностью.

Продажи модели URX на Тайване и в Китае начнутся во II квартале 2019 года.

В 2013 году компания Luxgen делала попытку выйти на российский рынок, но, продав за два года всего 148 кроссоверов 7 SUV, свернула свою деятельность на неопределенный срок.

1 февраля сообщалось, что серийный выпуск китайских автомобилей Haval F7 на заводе компании, расположенном в индустриальном парке «Узловая» под Тулой, начнется в апреле-мае 2019 года.