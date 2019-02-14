Audi готовит дебют нового электрического кроссовера

В марте этого года на автосалоне в Женеве компания Audi представит электрический концептуальный кроссовер Q4 e-tron. Производство серийной версии автомобиля стартует в 2021 году. Об этом передает Autocar.

Суда по распространенному немецким автопроизводителем скетчу, новинка получит большую решетку радиатора, широкие воздухозаборники, светодиодные фары, низкопрофильные шины, а также спойлер на крышке задней двери. В салоне появится цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей.

Предполагается, что Q4 e-tron будут приводить в движение два электромотора. Кроме того, кроссовер получит фирменную систему полного привода. По некоторым данным, новинка станет самой продаваемой моделью в электрической линейке Audi.

Обычная версия кроссовера Audi Q4 появится на европейском рынке раньше электрокара. Производство автомобиля начнется летом 2019 года на заводе фирмы в венгерском городе Дьер. Машина получит бензиновые и дизельные моторы с турбонаддувом. Модификацию RS Q4 оснастят новым 2,5-литровым агрегатом мощностью 400 л.с.

7 февраля сообщалось, что весной 2019 года российские дилеры компании Audi начнут продажи полноразмерного кроссовера Q8 с новым дизельным двигателем V6 3.0 TDI. На сегодняшний день модель продается в России только с бензиновым трехлитровым мотором.