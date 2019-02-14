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Volkswagen выпустил спецверсию Tiguan Connect

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Фото: Volkswagen
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Компания Volkswagen выводит на российский рынок новую версию кроссовера Tiguan в исполнении Connect. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном 14 февраля. Автомобиль доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах марки. Стоимость машины составляет 1 859 000 рублей.

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Главное отличие специальной версии — наличие модуля и приложения Volkswagen Connect. Владелец сможет при помощи мобильного телефона контролировать и управлять определенными функциями кроссовера. Например, через сервис можно узнать дату прохождения техосмотра и адрес ближайшего сервисного центра. Также в приложении доступна служба помощи на дороге и горячая линия Volkswagen.

Автомобиль будет предлагаться с 150-сильным мотором в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным или передним приводом на выбор. Кроме того, доступен автомобиль с двигателем мощностью 180 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «автоматом».

Volkswagen Tiguan в исполнении Connect оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками Dublin, светодиодными фарами, системой полуавтоматической парковки Park Assist, интерфейсом для смартфонов AppConnect и бесключевым доступом.

Опционально предлагается пакет «Инновации», в который входит цифровая приборная панель Active Info Display, адаптивные светодиодные фары, система удержания в полосе.

25 января стало известно, что Volkswagen выпустил пятимиллионный кроссовер Tiguan. Юбилейный автомобиль сошел с конвейера завода в Вольфсбурге (Германия).

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