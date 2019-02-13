Range Rover Sport получил гибридную версию

Компания Land Rover выпустила новую версию кроссовера Range Rover Sport с трехлитровым шестицилиндровым рядным турбомотором мощностью 394 л.с., сообщает 13 февраля Motor1.

По данным издания, силовой агрегат дополнен электрическим компрессором, который должен нивелировать эффект турбоямы. Нагнетатель приводится в действие вспомогательным электродвигателем и может раскручиваться до 120 тыс. об/мин за полсекунды.

Новая версия кроссовера Range Rover Sport также получила функцию Mild Hybrid (мягкий гибрид): вместе с основным двигателем работает электромотор небольшой мощности, который помогает автомобилю трогаться с места, а также выполняет роль стартера и генератора.

Машина с такой силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 6,2 сек., а ее максимальная скорость составляет 225 км/ч.

5 февраля сообщалось, что у кроссовера нового поколения Range Rover Velar появилась новая модификация SVAutobiography Dynamic Edition с 550-сильным двигателем.