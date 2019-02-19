Мантуров обозначил сроки появления прототипа внедорожника Aurus

Прототип российского внедорожника Aurus будет готов в марте 2019 года. Об этом 18 февраля журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, передает ТАСС.

По словам министра, после того как будет готов прототип, потребуется время на процедуры по проведению сертификации автомобиля. Также он отметил, что на Ближнем Востоке внедорожник Aurus будет пользоваться высоким спросом.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн, был запущен в 2014 году.

Лимузин Aurus представили 17 февраля на выставке IDEX 2019. Автомобиль размещен в закрытом павильоне эмиратского холдинга Tawazun, который вложил в проект по созданию автомобилей Aurus €110 млн, получив в ООО «Аурус» 30-процентную долю.

В середине февраля Мантуров сообщил, что Россия намерена локализовать производство ряда люксовых моделей российских автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

С 15 февраля автомобили Aurus доступны для заказа в России. Речь идет о лимузине Senat Limousine L700 и седане Senat S600. Стоимость люксовых машин станет известна только в конце I квартала текущего года.