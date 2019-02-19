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Названы самые распространенные марки автомобилей в России

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По состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. При этом наиболее распространены в автопарке страны машины отечественной марки Lada, на долю которой приходится 32% от общего количества «легковушек», что составляет почти 14 млн единиц. Об этом 19 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, второе место занимает Toyota, которая стала лидером российского парка среди иномарок. Так, число машин этого японского бренда на начало нынешнего года достигло 3,80 млн единиц. На третьем месте находится Nissan — 2,07 млн автомобилей.

В «десятку» лидеров по объему парка легковых машин в России на начало нынешнего года также входят Hyundai (2,05 млн шт.), KIA (1,90 млн шт.), Renault (1,80 млн шт.), Chevrolet (1,66 млн шт.), Volkswagen (1,61 млн шт.), Ford (1,39 млн шт.) и Mitsubishi (1,17 млн шт.).

18 февраля стало известно, что самой популярной новой моделью автомобиля у жителей Москвы по итогам января 2019 года стала Kiа Rio.

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