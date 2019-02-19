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Citroen привезет в Женеву концептуальный ситикар

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Фото: Citroеn
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На Женевском автосалоне, который откроется 5 марта 2019 года, компания Citroen представит концептуальный электромобиль Ami One Concept, который создан специально для передвижения в условиях города. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы французского автопроизводителя, оказавшемся 19 февраля в распоряжении «Известий».

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В будущем, если прототип пойдет в серийное производство, то составит конкуренцию общественному транспорту (автобусам, трамваям, метро) и другим индивидуальным двухколесным транспортным средствам (велосипедам, скутерам, самокатам и т.п.).

При длине 2,50 м и высоте 1,50 м этот компактный концепт-кар может парковаться перпендикулярно тротуару. Кузов автомобиля защищен темно-серыми накладками Airbump, предохраняющими его от мелких повреждений. Еще одна отличительная черта Ami One Concept — сдвижная тканевая крыша серого цвета.

Для того чтобы увеличить пространство внутри автомобиля, дизайнеры предложили асимметрично расположить водительское и пассажирское сиденья. В задней части салона находится специальный бокс с оборудованием для безопасности (Safety Box), где хранится флуоресцентная куртка и треугольный знак аварийной остановки. На панели приборов расположен 5-дюймовый дисплей, отображающий информацию, необходимую при вождении (показания спидометра, индикаторов и т.п.).

цитромон
Фото: Citroеn
цитромон
Фото: Citroеn
цитромон
Фото: Citroеn
цитромон
Фото: Citroеn

Многими функциями машины можно управлять с помощью смартфона. Например, дверные замки блокируются и разблокируются с помощью QR-кода, нанесенного на алюминиевое основание ручек дверей.

Ami One Concept, оснащенный электрической силовой установкой, развивает максимальную скорость 45 км/ч при нулевом уровне выбросов CO2. Пробег без подзарядки составляет 100 км.

18 февраля стало известно, что во втором квартале 2019 года в России начнутся продажи кроссовера Citroen C5 Aircross с новой подвеской Progressive Hydraulic Cushions.

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