У Citroen C5 Aircross появилась новая подвеска

Во втором квартале 2019 года в России начнутся продажи кроссовера Citroёn C5 Aircross, оснащённого подвеской нового типа Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 18 февраля.

По данным производителя длина, ширина и высота Citroёn C5 Aircross составляет 4500 мм, 1850 мм и 1680 мм соответственно. Объем багажного отделения варьируется от 720 до 1630 л (с опущенными спинками сидений).

Автомобиль будет предлагаться с 30-ю цветовыми комбинациями экстерьера и в семи оттенках кузова. Также модель получит три пакета внешнего стайлинга, в которые входят цветные вставки в переднем бампере, защитные элементы Airbump в нижней части передних дверей и рейлингах на крыше.

Кроссовер получил новые передние сидения с системой многоточечного массажа, беспроводное зарядное устройство для смартфона и систему ConnectedCAM Citroën, которая включает в себя HD-камеру с углом обзора 120 градусов, интегрированную в крепление салонного зеркала заднего вида с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб.

Безопасность обеспечивается системами активного экстренного торможения, помощи удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, функцией предупреждения о возможном столкновении, а также камерой заднего вида Top Rear Vision 180°.

Линейка двигателей для России, а также комплектации и цены будут объявлены позже.

15 февраля стало известно, что японская компания Honda объявила о выходе на российский рынок обновленного кроссовера Pilot. Автомобиль будет поставляться в восьмиместном исполнении.