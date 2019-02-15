Обновленный кроссовер Honda Pilot появился на российском рынке

Японская компания Honda объявила о выходе на российский рынок обновленного кроссовера Pilot. Автомобиль будет поставляться в восьмиместном исполнении. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы, оказавшемся 15 февраля в распоряжении «Известий».

От автомобиля предыдущей генерации Honda Pilot 2019 модельного года отличается новым передним бампером с хромированной решеткой радиатора, колесными дисками и хромированными элементами. В стандартную комплектацию кроссовера теперь включены светодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни.

Новый Honda Pilot оснастят интеллектуальным полным приводом и системой управления тягой ITM, позволяющей выбрать несколько режимов движения: «стандартный», «езда по грязи», «песок» и «снег». В салоне появятся широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира.

Подробная информация о комплектациях, а также ценах на обновленный Honda Pilot будет объявлена позднее.

30 ноября сообщалось, что Honda выпустит «заряженную» модификацию кроссовера HR-V для европейского рынка. Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 182 л.с.