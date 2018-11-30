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Honda анонсировала для европейцев «заряженный» HR-V

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Фото: Honda
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Японская компания Honda анонсировала для европейского рынка «заряженную» модификацию кроссовера HR-V. Она оснащается турбомотором, который также устанавливают на последнее поколение модели Civic.

HR-V Sport получил 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 182 л.с. Коробок предусмотрено две: 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор. Покупатели смогут приобрести автомобиль в версии с передним или полным приводом. Динамические характеристики новинки не разглашаются. Кроме того, версия Sport отличается оптимизированной для спортивного вождения подвеской и перенастроенным рулевым управлением.

Кроссовер обзавелся всевозможными динамическими элементами, которые выделяют автомобиль из потока: передним сплиттером, широкими порогами, «агрессивным» задним бампером с двойными патрубками глушителя и 18-дюймовыми легкосплавными дисками уникального дизайна.

160053_Honda_announces_new_HR-V_Sport_with_1_5_VTEC_TURBO_engine_1
Фото: Honda
160054_Honda_announces_new_HR-V_Sport_with_1_5_VTEC_TURBO_engine_1
Фото: Honda
160055_Honda_announces_new_HR-V_Sport_with_1_5_VTEC_TURBO_engine_1
Фото: Honda
160056_Honda_announces_new_HR-V_Sport_with_1_5_VTEC_TURBO_engine_1
Фото: Honda

Внутри установлены новые сиденья для водителя и переднего пассажира, которые обеспечивают лучшую боковую поддержку во время движения. Отделка салона — комбинированная, черная с бордовыми вставками. Спортивности добавляет руль с яркой строчкой и металлические накладки на педали.

Продажи Honda HR-V Sport в Европе начнутся весной. Планируются ли поставки автомобиля в Россию, пока неизвестно.

По данным исследования аналитического агентства «Автостат», модель Honda CR-V входит в десятку самых продаваемых кроссоверов на российском рынке.

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