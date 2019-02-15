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Концерн BMW озвучил цены на «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M

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Фото: BMW
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Компания BMW обнародовала российские цены на «заряженные» M-версии кроссоверов X3 и X4 нового поколения. Как 14 февраля сообщала пресс-служба, автомобили будут предлагаться в комплектации Competition и лимитированном исполнении Special Edition. Точная дата начал продаж пока неизвестна.

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Так, стоимость BMW X3 M Competition составит 7,68 млн рублей, а BMW X4 M Competition — 7,84 млн рублей. В стандартное оснащение обеих моделей входят 21-дюймовые легкосплавные колесные диски, расширенная отделка кожей Merino, спортивные сиденья, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, проекционный дисплей, выхлопная система М sport.

Кроме того, для российских клиентов будет предложена ограниченная серия BMW X3 M и BMW X4 M Special Edition. Автомобили представлены в фиксированных комплектациях. Кроссоверы получат 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, адаптивные светодиодные фары, спортивные сиденья с вентиляцией, аудиосистему Harman Kardon Surround Sound и проекционный дисплей. BMW X3 M Special Edition будет доступен с начала продаж по цене 6,69 млн рублей, а BMW X4 M Special Edition — 6,82 млн рублей.

Автомобили оснащены бензиновым двигателем объемом 3,0 л. и мощностью 480 л.с. При этом специально для BMW X3 M Competition и BMW X4 M Competition разработана 510-сильная версия мотора. Коробка передач предусмотрена одна — восьмиступенчатая, автоматическая. Кроме того, все версии получили систему полного привода M xDrive, которая ранее дебютировала на седане BMW M5.

Разгон до 100 км/ч у BMW X3 M и X4 M занимает 4,2 с. Версиям Competition на это потребуется 4,1 с. При этом максимальная скорость машин ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

4 февраля сообщалось, что BMW представила специальную версию возрожденного купе восьмой серии под названием First Edition. Модель планируется выпустить тиражом 400 экземпляров.

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