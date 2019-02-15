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Автолюбители назвали самые полезные опции

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Фото: Depositphotos
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Специалисты «Автостата» опросили 1800 российских автовладельцев и выяснили, какие опции в автомобиле для них являются наиболее полезными. Об этом 14 февраля говорится в сообщении аналитического агентства.

Максимальный балл, который можно было дать понравившейся функции, — пятерка, что значит «очень полезна». Единица расценивалась как «совершенно бесполезна». В опросе принимали участие владельцы новых автомобилей 2013–2018 годов выпуска (первый владелец, автомобиль не более пяти лет в эксплуатации).

Так, первую строчку занял обогрев лобового стекла — 4,68 балла. Далее с небольшим отставанием следует функция автозапуска, набравшая 4,58 балла. Третье место разделили парктроник и дополнительные подушки безопасности. Они набрали по 4,55 балла. Далее следует обогрев сидений и запасное колесо. Их результат тоже одинаков — 4,53 балла.

В топ-10 также входят система контроля слепых зон (4,45 балла), система экстренного торможения (4,41 балла), адаптивный свет (4,4 балла) и обогрев рулевого колеса (4,39 балла).

2 февраля сообщалось, что в 2019 году российские автомобильные дилеры ожидают роста цен на машины до 12%.

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