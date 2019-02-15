Рассекречен салон нового Land Rover Defender

В Сети появилась фотография салона внедорожника Land Rover Defender нового поколения. Об этом 14 февраля сообщало британское издание Autocar. Серийная версия модели появится на мировых рынках не раньше 2020 года.

Судя по изображению, автомобиль получит большой четырехспицевый мультируль, электронную приборную доску, переключатель климат-контроля, небольшой дисплей информационно-развлекательной системы, а также селектор автоматической трансмиссии на центральной консоли.

Сейчас прототипы нового Land Rover Defender проходят в Америке жесткие тесты. Машины испытывают при температурах от - 40 до +48 градусов Цельсия, а также на высоте до 4 тыс. м над уровнем моря.

Ожидается, что серийная модель внедорожника будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Кроме того, появится пикап и версия с длинной базой. Помимо машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, планируется вариант с электрической силовой установкой.

5 февраля сообщалось, что у кроссовера нового поколения Range Rover Velar появилась новая модификация SVAutobiography Dynamic Edition c 550-сильным бензиновым двигателем.