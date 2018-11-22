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Подвезли баварского: секретное оружие мюнхенских автомобилестроителей

Что удалось узнать о новом седане BMW 7-Series на закрытой презентации в Москве
Фото: BMW
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Подвезли баварского: секретное оружие мюнхенских автомобилестроителей
2018-11-20 20:25:22">
2018-11-20 20:25:22
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Закрытая клиентская презентация большого кроссовера BMW X7 оказалась с сюрпризом: в соседней комнате гостей ждал новый седан 7-й серии. Корреспондент «Известий» увидел машину одним из первых и узнал интересные подробности.

BMW представил самую крупную модель в линейке X

Ноздри и клюшка

К сожалению, BMW 7-Series демонстрировали в обстановке строжайшей секретности, и охранник с металлодетектором не оставлял и шанса сфотографировать новый автомобиль. Впрочем, подсказку может дать серийный X7 — у флагманов много общих черт.

Прежде всего это огромная решетка радиатора, которая теперь еще и расположена выше. «Ноздри» срослись, и между ними больше нет перемычки. Мощные вертикальные прутья решетки и выпуклый, со ступенькой капот делают переднюю часть машины более массивной. Суженные фары и нижняя часть бампера вызывают ассоциации не только с X7, но и концептом Vision Future Luxury, представленным в Пекине несколько лет назад. Как и массивная «клюшка» на боковине.

bmw
Новый кроссовер X7 пока доступен в России в трех версиях: xDrive30d (249 л.с.), xDrive40i (340 л.с.) и M50d (400 л.с.). Цены начинаются от 5,83 млн рублей
Новый кроссовер X7 пока доступен в России в трех версиях: xDrive30d (249 л.с.), xDrive40i (340 л.с.) и M50d (400 л.с.). Цены начинаются от 5,83 млн рублей
Фото: BMW
bmw
BMW X7 длиннее, чем Lexus LX и Mercedes-Benz GLS — 5105 мм. Высота автомобиля — 1796 мм
BMW X7 длиннее, чем Lexus LX и Mercedes-Benz GLS — 5105 мм. Высота автомобиля — 1796 мм
Фото: BMW
bmw
Благодаря колесной базе в 3105 и ширине 1990 мм, на втором ряду в X7 просторнее, чем в седане 7-Series
Благодаря колесной базе в 3105 и ширине 1990 мм, на втором ряду в X7 просторнее, чем в седане 7-Series
Фото: BMW
bmw
Третий ряд для кроссовера предлагается в базе, причем в комплекте со своим пультом управления климатом. Если его сложить, объем багажника вырастет до 722 л
Третий ряд для кроссовера предлагается в базе, причем в комплекте со своим пультом управления климатом. Если его сложить, объем багажника вырастет до 722 л
Фото: BMW
bmw
Для интерьеров X7 и X5 характерна новая стилистика
Для интерьеров X7 и X5 характерна новая стилистика
Фото: BMW
bmw
Прозрачный селектор «автомата» доступен за доплату
Прозрачный селектор «автомата» доступен за доплату
Фото: BMW
bmw
Диски диметром 22 дюйма будут доступны и для седана 7-Series
Диски диаметром 22 дюйма будут доступны и для седана 7-Series
Фото: BMW

Тонкая красная линия

Задняя часть у серийной машины совершенно другая. Новые фонари со светодиодными «клюшками» объединены тонкой светящейся горизонтальной полоской. Почти как на Audi и Porsche. Есть схожая полоска и у Kia. Бампер стал более выпуклым, но сохранил характерные широкие патрубки выхлопной системы. Еще одно нововведение — 22-дюймовые диски, это теперь максимальный размер для новой машины.

bmw
Концепт BMW Vision Future Luxury не только предварял серийный седан 7-Series, но и позволил далеко заглянуть в его будущее

Концепт BMW Vision Future Luxury не только предварял серийный седан 7-Series, но и позволил далеко заглянуть в его будущее

Фото: BMW
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В целом в облик «семерки» стал более внушительным, но плавные линии кузова несколько конфликтуют с новыми угловатыми деталями. Обещают, что в M-обвесе машина станет более агрессивной. Интерьер у нее такой авангардный, как у Vision Future Luxury. Выпуклая передняя панель практически не изменилась, как и центральная с полусенсорным управлением климатом. Руль c тремя спицами и приборная панель — как у новых X5 и X7. А мультимедийный экран стал больше.

Новизна в скобках

Приборы теперь полностью виртуальные вместо традиционных круглых циферблатов — большие «скобки» спидометра и тахометра и маленькие — для количества топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости. Других вариантов — как, например, привычная графика BMW — не предусмотрено. По центру можно вывести навигационную карту. Навигация, кстати с новой графикой и картами. За рубежом обещают поддержку голосового помощника Amazon Alexa.

bmw

Непривычная графика рисованной приборной панели теперь одинакова для всех новых BMW
 

Фото: BMW

Вариантов отделки салона теперь предложат больше, а вместо нефиксируемого джойстика «автомата» можно установить прозрачный граненый кристалл. На демонстрацию привезли автомобиль в удлиненном варианте и с раздельными креслами Executive Lounge, где главный пассажир может расположиться полулежа, поместив ноги на специальную выдвижную подставку.

Оглядываясь назад

Холодильник стал более компактным, а экраны на спинках передних сидений теперь сенсорные. Раньше управление мультимедийной системой с заднего ряда было возложено на съемный планшет Samsung, что нравилось не всем владельцам. Это было странно, учитывая уровень технологий на борту.

bmw
С премьеры BMW 7-Series поколения G11/12 прошло более 3 лет. Пора на подтяжку лица
С премьеры BMW 7-Series поколения G11/12 прошло более 3 лет. Пора на подтяжку лица
Фото: BMW
bmw
Сейчас цены на BMW 7-Series стартуют от 4,84 млн рублей за версию 730i (249 л.с.)
Сейчас цены на BMW 7-Series стартуют от 4,84 млн рублей за версию 730i (249 л.с.)
Фото: BMW
bmw
Экраны на заднем ряду теперь сенсорные
Экраны на заднем ряду теперь сенсорные
Фото: BMW
bmw
Изменений в интерьере рестайлинговой машины немного
Изменений в интерьере рестайлинговой машины немного
Фото: BMW
bmw
Обновленный салон уже попадал в объективы фотошпионов
Обновленный салон уже попадал в объективы фотошпионов
Фото: motor1.com
bmw
Дорисовать «картинку» помогут фотографии машин в камуфляже, опубликованные в зарубежных СМИ
Дорисовать «картинку» помогут фотографии машин в камуфляже, опубликованные в зарубежных СМИ
Фото: motor1.com
bmw
Пленкой закрыто как раз то, что подверглось изменениям
Пленкой закрыто как раз то, что подверглось изменениям
Фото: motor1.com

Мультимедийная система BMW 7-Series уже понимала управление жестами. Например, для регулировки громкости звука нужно было покрутить в воздухе воображаемую ручку. Кроме того, автомобиль можно было двигать по парковке дистанционно, с помощью экранчика на ключе.

Как насчет V12

BMW 7-Series — это не новый автомобиль, а глубокий рестайлинг машины прежнего поколения. Поэтому технически седан не изменился — во всяком случае, так утверждают представители компании. Выбор моторов останется прежним, но дизельной 725-й — такие машины шли обычно в корпоративные парки — не будет. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом», а в качестве опции предложат полный привод.

bmw
В прошлом году BMW 7-Series разошлась на российском рынке тиражом 1252 экземпляра, но Mercedes S-Class продается лучше — 2457 машин за тот же период

В прошлом году BMW 7-Series разошлась на российском рынке тиражом 1252 экземпляра, но Mercedes S-Class продается лучше — 2457 машин за тот же период

Фото: BMW
Опубликованы фотографии закамуфлированного нового внедорожника BMW X7

BMW решила не отказываться от топовой версии M760Li xDrive с двигателем V12 — ранее ходили слухи, что немецкий производитель решил похоронить самую мощную и быструю «семерку». Такой седан с мотором от Rolls-Royce Ghost и Wraith (609 л.с. и 800 Нм) и полным приводом разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. В России M760Li xDrive оценили почти в 10 млн рублей в базе у такой машины уже есть адаптивная подвеска, сканирующая дорожное полотно, лазерно-люминофорные фары, четырехзонный климат-контроль.

Ждем в России

Премьера нового седана BMW 7-Series состоится в марте следующего года, ближе к дебюту появятся и официальные изображения. Пока же можно рисовать машину в воображении и рассматривать шпионские фото. О точных сроках появления в России и рублевых ценах говорить пока рано, но уже точно можно сказать, что «семерка» подорожает.

bmw
Вслед за новым кроссовером X7 седан 7-Series обзавелся громадной решеткой радиатора

Вслед за новым кроссовером X7 седан 7-Series обзавелся громадной решеткой радиатора

Фото: BMW

«Семерка» поколения G11/12 была представлена в июне 2015 года. Внешне и габаритами машина не сильно отличалась от седана предыдущего поколения, но поражала уровнем инноваций. Первый автомобиль на основе архитектуры CLAR получил новую подвеску с пневмостойками, полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы. В конструкции кузова ради снижения массы, помимо алюминия, использовался углепластик. В списке опций значились лазерно-люминофорные фары, адаптивная подвеска, сканирующая дорогу с помощью камеры, мультимедийная система, понимающая язык жестов, дистанционное управление парковкой с брелка.

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