Хищная вещь: это внедорожник или внеземной агрегат

Скорее всего, вы отлично знаете этот внедорожник. Такой паркуется в вашем дворе или катает соседа по участку. С момента дебюта в 2012-м в Mitsubishi продали свыше 129 тыс. Outlander третьего поколения, а за девять месяцев этого года достигли роста в 53% по сравнению январем–сентябрем 2017-го: больше 17 тыс. машин.

Нынешнее лицо появилось у модели три года назад, когда в Mitsubishi провели рестайлинг, а всего третий Outlander с нами больше шести лет. Но сейчас Outlander... опять обновился. Несильно, но достаточно для того, чтобы назвать событие рестайлингом. «Известия» выяснили подробности.

Чтобы тихо тут

«Морда» Dynamic Shield, удачно сменившая странноватую физиономию из 2012 года, пережила апдейт и, к счастью, сохранила хищнические черты. У Outlander новые фары с диодным светом и ячеистая решетка радиатора. Бамперы спереди и сзади получили чуть больше косметики, а козырек заднего спойлера на топ-версиях стал массивнее.

тест_драйв Развитый задний спойлер — признак дорогих версий Ultimate (2,4) и GT (3,0) Фото: Дмитрий Макаров

В области техники — тоже инфоповоды. Месседжем улучшений стало желание добавить кроссоверу еще больше комфорта и салонной тишины. И ключевое слово тут — «еще», ведь при предыдущем рестайлинге Mitsubishi, размахивая звукозащитными матами, твердила то же самое: «Комфорта и тишины!»

Из свежих изменений — больше шумоизоляции для усиления акустического комфорта и новые настройки подвески во имя плавности хода. И то и то стало лучше, пусть и с добавкой «чуть». Скакать на Outlander по ухабам средней величины и тяжести можно почти без шума и пыли — лишь самые крупные из выбоин способны на апперкот: бам, бум. А на асфальте на хорошем ходу в салоне тихо, как... как и раньше. Клянусь, если вы катались на Outlander больше месяца назад, в разницу не поверите. Но если ощущения свежи, как фреш, то для вас есть сюрприз. Mitsubishi перекалибровала электрический усилитель, избавилась от зажатости «баранки», поэтому легкости в управлении прибавилось.

Кому мелочь, кому сенсация

А еще здесь новые кресла. С новым профилем и более развитой боковой поддержкой, готовой удобно зафиксировать самые разные людские комплекции. Без сомнений, в интерьере обновленного Outlander эти сиденья — ньюсмейкеры и хедлайнеры. Лишь потом замечаешь детали: кнопки стеклоподъемников с подсветкой и auto-режимом, блок воздуховодов для задних пассажиров и UBS-розетку под дефлекторами. Хотя для тех, кто хорошо знаком с оснащением прежних Outlander, перечисленное — далеко не мелочи, а вполне себе подарок.

тест_драйв Сложенный задний диван увеличивает длину багажника до 1,7 метра и не образует «ступеньки». Любителям пикников с ночевкой – на заметку Фото: Mitsubishi Россия тест_драйв У мультимедиа в Outlander как плюсы, так и с минусы. Плюсы: шустрая работа, поддержка Apple и Android. Минус: навигатор лучше иметь на смартфоне Фото: Mitsubishi Россия тест_драйв Кругляш AWD на тоннеле заведует тремя режимами полноприводной трансмиссии. У версий с приводом S-AWC пресетов четыре. Под клавишей ручника – кнопка его автоудержания Фото: Mitsubishi Россия тест_драйв Главные обновки интерьера – кресла с иной формовкой, подсветка кнопок, включая дверной блок, и авто-режим стеклоподъемников. Да, USB-разъем теперь – у подножья передней панели Фото: Mitsubishi Россия тест_драйв Многосекционный диодный свет – главный внешний маркер обновленного Outlander. В базовых версиях фары частично галогеновые Фото: Mitsubishi Россия

В остальном — всё, что зовется проверенными временем решениями. Или проще — перед нами старый добрый Outlander. Со складывающимся в горизонт задним диваном (длина багажника в таком виде — около 1,7 м), почти оффроудными углами въезда и съезда (когда-то именно геометрия довела Outlander до статуса внедорожника) и моторами, в которых не поменялось примерно ничего.

Время величия

Жемчужина силового трио — V-образная трехлитровая «шестерка» — по-прежнему с нами. Да, в отличие от остальных моторов ее нужно заправлять 95-м бензином против привлекательного 92-го, да, она имеет вес и напоминает об этом в поворотах, заметно утяжеляя передок. Да, версии c V6 дороже и традиционно не делают кассу. Зато в паре — продвинутая трансмиссия Super All Wheel Control, которой нет больше нигде.

Интеллектуальный полный привод с активным передним дифференциалом и электронной муфтой сзади — хорошее подспорье на пересеченной местности (сильно реже — на бездорожье) и на зимнем/скользком/мокром/быстром асфальте, когда важно ускориться или надежно миновать связку подозрительных поворотов. Да и в целом такой Outlander можно без натяжек и кавычек именовать драйвовым.

тест_драйв Обновленный Outlander получил амортизаторы увеличенного диаметра для большей плавности хода на малых скоростях Фото: Дмитрий Макаров

Вниз от продвинутого тандема — знакомые атмосферные «четверки» в 2 л и 2,4 л с передним или полным приводом и вариатором (против автомата у V6). И здесь тоже без изменений. Базовая и самая популярная версия Outlander (70% российских продаж) выдает 146 сил и отличается самым спокойным характером. 12 cекунд до 100 км/ч и 188 км/ч максимальной скорости — не для городских форсажей и обгонных атак, но для дела.

При этом мотивировать к приобретению более мощной 167-сильной версии могут разве что «мускулы» и полуторасекундный выигрыш в динамике. По части «фарша» откровенно бедны лишь начальные версии. Впрочем, если обладание полностью диодным светом (включая дальний) для вас — реальный соблазн, экономить действительно не стоит.

тест_драйв Углы въезда, съезда и рампы у Outlander одинаковы, 21 градус. В Mitsubishi шутят: «Он — как котик: прошла голова — значит, пройдет и всё тело» Фото: Дмитрий Макаров

Плюс Outlander 2,4 еще и в том, что общение с мотором посредством газа происходит плавнее, чем на V6, и почти без запинок. Вариатор классно имитирует автоматические «ступени», не виснет на одних оборотах и быстро реагирует на газ в пол.

Добавим в компанию к дружному силовому дуэту приятные на ходу ощущения от перекалиброванного руля, тормоза, понятные с первых сантиметров хода педали, возможности трансформации салона и его пусть косметическую, но новизну — и получим... да-да, кроссовер, за которым продолжают вставать в очередь. В этом смысле Outlander, несмотря на возраст, еще рано на покой — объем продаж пока ого-го.

Но, конечно, есть и печальные новости. Обновленный Outlander неизбежно подорожал: в среднем прайс прибавил около 80 тыс. рублей, а «база» (с передним приводом и 2-литровым мотором) отныне оценивается в 1,639 млн рублей.