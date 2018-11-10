Как по нотам: чем подкупает и кому угрожает корейский бизнес-седан

Перебив охрану, влезть на территорию... «Тойоты Камри». Долгие годы — если не десятилетия — достойно пошуметь на поляне главной звезды среди просторных фаршированных околопремиальных седанов не удавалось толком никому. Это как сорвать кремлевский сольник Стаса Михайлова. Как скинуть Black Star со ступеней «Олимпийского». Среди тех, кто все-таки прорывался в партер Camry и смог немного пошуметь, была и марка Hyundai: пару раз у нее почти получилось обратить на себя внимание масс. Едва ли нынешней «Сонате» седьмого поколения придет в голову вспоминать моменты тех маленьких побед — седан готовится к новым. Мы в 2018 году, и Hyundai выглядит классно. Корейцы выросли на собственном опыте, окрепли в конкурентной борьбе и не без оснований замахнулись на премиум. А Sonata — удар в грудину не менее важному сопернику, за годы не утратившему ни актуальности, ни качеств. Корреспондент «Известий» проверил качества новой «Сонаты» и не обошел вниманием недостатки.

Точки над i

В отличие от «европейского» предшественника, i40, подменявшего у нас «Сонату» c 2011-го по кризисный 2014-й, нынешний седан — с заокеанским воспитанием: не в пример «ай-сороковому» настроен на комфорт и плавность, а не на управляемость и драйв (с поправкой на бизнес-класс). Ориентированный на водителя кокпит, низко расположенная подушка кресла и напольный акселератор перестают быть маркерами динамики в момент, когда локти стыкуются с подлокотниками, а затылок — с подголовником.

Sonata-28 От профиля Sonata веет гармонией, а не тяжестью. Наплывающая на багажник стойка крыши придает схожесть с лифтбеком... Фото: Борис Ульзибат Sonata-17 ... и делает доступ в 510-литровый багажник не слишком удобным. Кнопка отпирания почти секрет: она интегрирована в верхний сектор эмблемы Фото: Борис Ульзибат Sonata-43 Начальная версия Sonata лишена такой светодиодной оптики. Адаптивный «поворотный» свет — только в вариантах с мотором 2,4 л Фото: Борис Ульзибат Sonata-45 Хромированную решетку Sonata украшает, возможно, самая крупная в истории марки эмблема Фото: Борис Ульзибат Sonata-47 17-дюймовые диски — плюсик в копилку плавности хода. На 18 дюймах стыки-ямки будут жестче Фото: Борис Ульзибат Sonata-78 Черный и серебристый пластик визуально добротный, пусть и не мягкий. Вверху — 8-дюймовый тачскрин с навигацией Navitel и сервисами Apple/Android Фото: Борис Ульзибат Sonata-84 Щиток приборов читается хорошо. Претензии «по свету» разве что к неизменной синей иллюминации Hyundai Фото: Борис Ульзибат Sonata-93 Сотню с места 188-сильная Sonata набирает за 9 секунд. Максимальная скорость — 210 км/ч. Не пушка, но крейсер Фото: Борис Ульзибат Sonata-53 Простор на заднем ряду — один из железобетонных плюсов Sonata. Закинуть ногу на ногу не проблема. Претензии рослых пассажиров — разве что к дефициту места над головой Фото: Борис Ульзибат

Если мир спорта фиксирует тебя в кресле за бока и ляжки, то вот она — «поддержка» от мира комфорта. Непривычно, что расслабляться в Sonata меня заставляют за рулем, фактически на рабочем месте. Вдох-выдох как секундная перестройка ощущений — и всё, можно заниматься чем угодно. Ехать, например.

Хватит всем

Где-то там, под капотом, есть мотор, я это знаю. Сомневаюсь, что когда-нибудь увижу его вживую, ведь движок не напоминает о себе, да и не напомнит до момента продажи машины. 2,4-литровый атмосферник Theta-II с непосредственным впрыском, стабильным безнаддувным характером и скромным аппетитом — весьма надежная штуковина. А еще тихая — услышать, как он повышает голос, можно лишь сильно надавив на газ, что делать не обязательно. Здесь 188 сил и 241 ньютон-метр максимальной тяги — цифры, напротив которых должно стоять «достаточно». Открывать капот и демонстрировать такие прелести — всё равно что хвастаться порядком на рабочем столе. В мюнхенском офисе крупной транснациональной компании, в 9 утра в понедельник.

В части порядка и самодостаточности у Hyundai внушительный стаж и во многом новый этап. В отличие от предшественника «Сонаты», тяготевшего к европейским ценностям, учившегося говорить, ездить и выглядеть как житель Евросоюза, эта машина делает по-другому. Меньше физухи, больше пользы.

Соната Фото: Борис Ульзибат

И под пользой я имею в виду всё, от футбольного простора на заднем ряду до беспроводной зарядки. Наиболее плотно упакованная Sonata обладает панорамной крышей, вентиляцией кресел и Apple CarPlay и стоит как большинство куда менее щедро фаршированных конкурентов. Включая главного.

Да, это не тот подход, с которым блестяще отточенный i30 наводит шороху в Старом Свете, а Genesis прилично косплеит премиальных «немцев». Но это — инструмент, способный сковырнуть с трона Camry. О’кей, как минимум пошатать престол в допремиальном D-сегменте. Стоит ли сомневаться, что в России подход «больше машины и фарша за доступный прайс» быстрее доведет до статуса заслуженного или народного?

kia-rio-x-line-2017-price-list-rear Kia Rio — 7801 штука (59 359 с начала года). Kia Rio пока сохраняет лидерство по продажам за семь месяцев, но в июле уступил Vesta. Помимо седана, набирает популярность хетчбэк X-Line с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом: 3081 такая машина в прошлом месяце. C августа Rio начали оснащать круиз-контролем Фото: КИА Моторс Рус RIAN_2920244 Российский рынок продолжает демонстрировать хороший рост: в июле было продано 13 796 штук, на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев, по данным Ассоциации европейского бизнеса, реализовали 992 673 автомобиля против 848 214 в 2017 году. Больших сюрпризов эти результаты не преподнесли, но июльские продажи удивили: изменения есть даже в десятке лидеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев 01_авто_RIAN_3141053 Lada Vesta — 8991 штука (58 626 с начала года). Lada Vesta второй месяц держит титул самого популярного автомобиля в России. По результатам семи месяцев она вплотную подобралась к лидеру — Kia Rio. Спрос на Vesta вырос благодаря появлению новых версий: в апреле представили универсал, а летом к седану добавили внедорожную версию Cross Фото: РИА Новости 03_авто_ё Lada Granta — 7599 штук (53 271 с начала года). Lada Granta долгое время лидировала благодаря очень низкой цене: в настоящее время за самый простой седан просят 409,9 тыс. рублей. Теперь она замыкает тройку лидеров, а родственная Kalina не входит даже в топ-25 популярных автомобилей. Granta выпускается с 2011 года, и к Московскому автосалону «АвтоВАЗ» приготовил рестайлинговую версию машины, а имя Kalina скоро станет историей Фото: lada.ru 04_авто_RIAN_682421 VW Polo — 5618 штук (32 584 с начала года). Седан Polo с небольшими изменениями выпускается в Калуге с 2010 года, но, несмотря на возраст, всё так же пользуется спросом. Например, за надежность и неприхотливость его активно покупают каршеринговые компании. В июле он занял четвертое место, потеснив Solaris и Creta Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок 1515755936_1-4 Hyundai Solaris — 5351 штука (39 208 с начала года). Некогда лидер российского рынка, Solaris в минусе. Отчасти это связано с тем, что публика стала предпочитать седанам кроссоверы, а внедорожного варианта, как у родственного Rio, у Solaris нет. В июле он стал только пятым, пропустив вперед VW Polo, хотя разрыв между популярными иномарками небольшой Фото: www.hyundai.ru 06_авто_Depositphotos_162478828_xl-2015 Hyundai Creta — 5309 штук (38 533 с начала года). Creta — по-прежнему самый продаваемый кроссовер на российском рынке, а в абсолютном зачете он расположился на пятом месте. И демонстрирует высокие темпы роста — плюс в сравнении с июлем и плюс 40% за семь месяцев 2017 года. Залог популярности машины — множество вариантов комплектации Фото: Depositphotos 07_авто_Depositphotos_79008492_xl-2015 Lada Largus — 3617 штук (24 606 с начала года). В России универсалы не самый популярный тип кузова, исключение — практичный однообъемник Largus, рассчитанный на 5–7 пассажиров. Седьмое место по результатам июля. Мода на кроссоверы коснулась и этой модели: серьезная доля продаж приходится на «приподнятую» версию Largus Cross Фото: Depositphotos toyota-Camry-2018-exterior-tme-007-a-full_tcm-3051-1225527 Toyota Camry — 3364 штуки (17 248 с начала года). В список самых продаваемых автомобилей в основном попадают компактные и недорогие автомобили. В седане Toyota Camry почти 5 м длины, а цены начинаются от 1,471 млн рублей. Тем не менее это очень популярная иномарка российской сборки. В итоге — восьмое место среди самых продаваемых автомобилей. Результат лучше, чем у Lada Xray Фото: www.toyota.kz 1480076366_img_8981 Lada Xray — 3312 штук (19 700 с начала года). Xray оказался более востребованным, чем родственный Renault Sandero: девятое место против 12-го в июле. По результатам семи месяцев он замыкает десятку лидеров. Российский кроссовер постоянно совершенствуется — например, на мощных версиях 2018 модельного года появился круиз-контроль Фото: www.lada.ru 21201491_Duster_Sahara_Challenge Renault Duster — 3036 штук (24 326 с начала года). Неприхотливый Duster потерял звание самого популярного кроссовера России, но остался в тройке лидеров и даже показывает рост. В июле он занял 10-е место, а по итогам семи месяцев — восьмое. В конце июля с конвейера московского завода сошел 400-тысячный Duster Фото: пресс-служба Renault Россия 12_авто Skoda Rapid — 2779 штук (19 743 c начала года). Популярный и практичный лифтбек Skoda Rapid покинул десятку самых популярных автомобилей российского рынка. По результатам июля он занял только 14-е место, оказавшись позади более дорогих кроссоверов Kia Sportage и Toyota RAV4. При этом продажи Rapid в сравнении с прошлогодними показателями выросли. По прошествии семи месяцев 2018 года чешская модель находится на девятом месте Фото: www.skoda-avto.ru

Драйвозаменитель

С учетом 17-дюймовых колес и расторопного шестиступенчатого автомата Sonata двигается в потоке как пума: движения бесшумны, легки, лишены остроты, и только короткая подвеска на крупных стыках доказывает присутствие скелета: ей-богу, на фоне общей расслабленности неожиданные удары воспринимаются чистым спортом.

При лишних ста тысячах рублей на 18-дюймовые диски (в составе пакета High-tech) это ощущение можно усилить — в смысле, усугубить на средней ямке. Посмотрите на фото в профиль: если колеса не кажутся чересчур детскими или мебельными — доплата за дюйм в ущерб плавности не стоит того. Да и пассажир сзади скорей оценит качество езды, а не визуальную безупречность седана с флангов.

Соната Фото: Борис Ульзибат

За живость ощущений от полета на Sonata по требованию отвечает кнопка Drive Mode на центральном тоннеле. В режиме Sport она обостряет отклик на газ, заставляет автомат придержать передачу и чуть цементирует усилие на руле, отчего обратная связь становится совсем уж ненатуральной и навязанной. Положа руку на подлокотник, такой «спорт» любопытен первые пару минут и заметен лишь тому, кто за рулем.

Истинная прелесть от 188-сильного седана — в асфальтовом качении в сбалансированном режиме Normal. При этом количество человек в салоне, сумок в багажнике и километров в маршруте может быть любым. Большой, просторный, мягкий седан за доступные деньги. Долгие годы с этой ориентировкой направлялись по одному адресу. Сегодня дорожек стало больше.