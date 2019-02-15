Kia привезет в Россию новое поколение модели ProCeed

Новое поколение модели Kia ProCeed появится на российском рынке во II квартале 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, оказавшемся 15 февраля в распоряжении «Известий».

Серийная версия автомобиля дебютировала в сентябре 2018 года на международном автосалоне в Париже. Модель построена на базе концепт-кара Proceed Concept и сочетает в себе два типа кузова — купе и универсал.

В России Kia ProCeed будет предлагаться с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей: 1.4 T-GDI (140 л. с.) и 1.6 T-GDI (200 л. с.). Коробка передач предусмотрена одна — семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Также Kia ProCeed получит полностью независимую подвеску (спереди стойки Макферсон, сзади — многорычажную).

Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж.

5 февраля стало известно, что российские продажи нового флагманского седана Kia К900 стартуют 1 марта 2019 года.