Дептранс предложил доработать приложение для фиксации нарушений ПДД

Столичные власти выступили с предложением доработать специальное мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД «Помощник Москвы».

В городском департаменте транспорта «Известиям» сообщили, что в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) необходимо внести поправки о возможности администрировать правонарушения в области благоустройства (парковка на газонах и контроль оплаты парковки), фиксации нарушений в том числе путем фотосъемки, работы с региональным порталом госуслуг, а также исключить требование, что программное обеспечение должно быть составной частью Единого государственного портала.

На сегодняшний момент приложение «Помощник Москвы» позволяет с помощью мобильных устройств фиксировать нарушения правил оплаты парковки, а также случаи парковки под запрещающими знаками, на пешеходных переходах и тротуарах, газонах и местах такси.

В будущем появится возможность фиксации нарушений правил стоянки на инвалидных местах, на остановках городского транспорта и др.

Приложение, которое заработало 3 года назад, скачали более 340 тыс. раз. С момента запуска программы пользователи зафиксировали около 1,5 млн материалов, на основании которых были выписаны постановления.

7 февраля сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект правительства РФ о «народных инспекторах».