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Назван самый популярный автомобиль в Москве

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Фото: kia.ru
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Самой популярной новой моделью автомобиля у жителей Москвы по итогам января 2019 года стала Kiа Rio. За прошлый месяц было продано 611 машин, что на 35% меньше, чем в январе 2018-го. Об этом 16 февраля сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Второе место в рейтинге занимает Volkswagen Polo. В январе обладателями седана стали 563 москвича (+28%). На третьем месте располагается кроссовер Hyundai Сreta (461 шт.; −12%). Четвертую позицию занимает Skoda Octavia (382 шт.; +15%), а замыкает первую «пятерку» Hyundai Solaris (370 шт.; −26%).

В топ-10 также входят Toyota Camry (339 шт.; +9%), Nissan X-Trail (310 шт.; −6%), Volkswagen Tiguan (301 шт.; −1%), Skoda Kodiaq (276 шт.; +194%) и Kia Sportage (263 шт.; −38%).

Всего в январе 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил немногим более 12 тыс. единиц.

15 февраля сообщалось, что в России на 1 января 2019 года насчитывалось чуть более 43,5 млн легковых автомобилей. При этом на долю иномарок приходится 62%, что составляет 27 млн единиц.

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