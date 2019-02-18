Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3

Бывшее тюнинг-ателье Volvo, компания Polestar опубликовала тизер нового электромобиля Polestar 2, который в будущем станет конкурентом модели Tesla Model 3. Об этом 15 марта сообщило издание Insideevs. Новинку представят в марте на Женевском автосалоне.

Судя по изображению, отличительной чертой задней части автомобиля станут узкие светодиодные фонари, а сама машина будет представлять собой четырехдверный фастбек.

Ожидается, что Polestar 2 получит полностью электрическую силовую установку, мощность которой составит 400 л.с. На одной зарядке автомобиль сможет проехать до 500 км.

Ранее китайская компания Geely выступила с заявлением, что в I квартале 2019 года представит электрокар, который на местном рынке составит конкуренцию модели Tesla Model 3. Однако в будущем продажи модели могут начаться и в других странах. Пока что автомобиль известен под кодовым индексом Geely GE11.

3 января стало известно, что Tesla понизит цены на всю линейку электромобилей на $2 тыс., для того чтобы поддержать продажи в условиях прекращения действия федеральных налоговых льгот для покупателей подобных машин.