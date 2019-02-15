Эксперты подсчитали иномарки в России

В России на 1 января 2019 года насчитывалось чуть более 43,5 млн легковых автомобилей. При этом на долю иномарок приходится 62%, что составляет 27 млн единиц, передает 15 февраля аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование.

Так, наиболее популярными у россиян оказались автомобили японских брендов — более 22%, или 9,8 млн шт., от общего числа легковых машин. За ними следуют корейские машины, которых насчитывается в России 4,9 млн шт., или 11%. Третье место заняли немецкие автомобили, которые занимают 10% российского рынка, что составляет 4,5 млн шт.

Также эксперты отметили чешские (1,9%) и китайские (1,4%) марки. Другим зарубежным брендам принадлежит менее 1% российского автопарка.

11 февраля стало известно, что по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля массового сегмента в России составила 1 190 000 рублей, что на 10% выше аналогичного показателя 2017 года.