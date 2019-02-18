Renault обновил популярный кроссовер Duster

Компания Renault представила обновленный кроссовер Duster. Об этом 18 февраля сообщает Autonews. Модель теперь оснащается мультимедийной системой Nav 4.0 с 7,0-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Кроме того, автомобиль получил аудиосистему Radio Connect c цифровым радио DAB и двумя USB-портами.

Также владельцам обновленного Renault Duster доступно мобильное приложение, с помощью которого можно определить нахождение своей машины после парковки, узнать о пройденном расстоянии, времени в пути и расходе топлива.

В интерьере Renault Duster 2019 модельного года появилось новое рулевое колесо и другие сиденья с комбинированной обивкой. Внешне автомобиль не изменился.

По данным издания, после обновления цена автомобиля вырастет примерно на 15 тыс. рублей. На сегодняшний день стоимость кроссовера Renault Duster начинается с отметки 699 тыс. рублей за версию с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и механической коробкой передач.

24 января сообщалось, что в России стартовал прием заказов на новые версий фургона Renault Master. Для покупателей доступно пять новых модификаций модели с полной массой 2490 кг.