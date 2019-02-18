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Кроссовер Audi Q8 получит два новых двигателя

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Фото: Audi
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Компания Audi собирается представить на европейском рынке две новых версии полноразмерного кроссовера Q8. Об этом 18 февраля передает Motor1.

По данным издания, первая модификация получит 3,0-литровый бензиновый турбомотор TFSI, мощностью 340 л.с. Автомобиль с таким силовым агрегатом сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 с. Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Вторую версию оборудуют 231-сильным дизельным мотором объемом 3.0. Разгон до 100 км/ч у кроссовера Q8 c таким двигателем составит 7,1 с. При этом максимальная скорость будет немного меньше — 233 км/ч.

Обе модификации получили восьмиступенчатый автомат Tiptronic, систему полного привода, а также вспомогательный стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой сети и питающийся от литий-ионной батареи.

7 февраля сообщалось, что весной 2019 года российские дилеры компании Audi начнут продажи полноразмерного кроссовера Q8 с новым дизельным двигателем V6 3.0 TDI.

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