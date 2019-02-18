Кроссовер Audi Q8 получит два новых двигателя
Компания Audi собирается представить на европейском рынке две новых версии полноразмерного кроссовера Q8. Об этом 18 февраля передает Motor1.
По данным издания, первая модификация получит 3,0-литровый бензиновый турбомотор TFSI, мощностью 340 л.с. Автомобиль с таким силовым агрегатом сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 с. Максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
Вторую версию оборудуют 231-сильным дизельным мотором объемом 3.0. Разгон до 100 км/ч у кроссовера Q8 c таким двигателем составит 7,1 с. При этом максимальная скорость будет немного меньше — 233 км/ч.
Обе модификации получили восьмиступенчатый автомат Tiptronic, систему полного привода, а также вспомогательный стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой сети и питающийся от литий-ионной батареи.
7 февраля сообщалось, что весной 2019 года российские дилеры компании Audi начнут продажи полноразмерного кроссовера Q8 с новым дизельным двигателем V6 3.0 TDI.