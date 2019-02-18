Арабский фонд инвестирует €110 млн в производство автомобилей Aurus

Эмиратский фонд Tawazun получит более трети акций в компании OOО «Аурус» — производителе российских люксовых автомобилей Aurus. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем редакции «Известий» 18 февраля.

«В соответствии с подписанным соглашением фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО «Аурус» и проинвестирует в компанию в общей сложности €110 млн в течение ближайших трех лет», — отмечается в сообщении.

Инвестиции пойдут на организацию серийного производства автомобилей Aurus, их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Кроме того, фонд станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

ФГУП «НАМИ», которое является разработчиком автомобилей под брендом Aurus, сохранит за собой 63,5% доли в компании, а фирма Sollers, на заводе которой в Елабуге будут выпускаться машины, снизит свое участие до 0,5%.

15 февраля стала известна предварительная стоимость автомобилей Aurus. Стартовая цена люксовой модели S600 составит 10–12 млн рублей.