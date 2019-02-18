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Названы самые надежные автомобили «большой немецкой тройки»

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Фото: Global Look Press/Schaube/face to face
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Аналитики компании Carprice составили рейтинг подержанных автомобилей, выпущенных брендами, входящими в «большую немецкую тройку», — Audi, Mercedes-Benz и BMW. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 18 февраля. В течение года (с 1 февраля 2018 по 1 февраля 2019) специалисты фирмы осмотрели более 15 тыс. машин этих марок, выставленных на продажу по всей России.

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Каждый автомобиль осматривался по 1100 параметрам на основе собственной методики компании. В зависимости от состояния машине присваивалось определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимально каждый автомобиль мог набрать 20 звезд — по пять в каждой категории. Это означает, что он находится в идеальном состоянии.

Так, если говорить о всех автомобилях трех брендов, то самыми надежными, по шкале «Техническое состояние», оказались подержанные машины Mercedes, которые в среднем набрали 4,29 балла из пяти возможных в данной категории. Второе место занимают модели BMW, получившие 4,19 балла. Третье место досталось Audi — 4,12 балла.

Что касается моделей, у BMW рейтинг самых надежных подержанных автомобилей с оценкой 4,96 балла возглавляет кроссовер X6 II (F16). У Mercedes наименьшее количество технических проблем выявлено в модели GLK-klasse I (X204) Рестайлинг, которая набрала 4,94 балла. У Audi специалисты высоко оценили модель Audi A6 IV (C7): люксовый седан набрал 4,79 балла.

12 февраля сообщалось, что самым популярным автомобилем с пробегом в России по итогам января 2019 года стал отечественный хетчбэк Lada 2114.

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